Кутаиси, Грузия, , 09:02 — REGNUM Коронавирус COVID-19 у двухлетнего малыша в Грузии, согласно полученным анализам, не подтвердился. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, отрицательный результат также показали исследования на коронавирус у матери ребенка и других пятерых родственников, которые прибыли в инфекционную больницу в Кутаиси. Ожидая результатов анализов они все находились в изоляции.

Напомним, 11 марта семья из семи человек поступила в кутаисскую больницу с симптомами, характерными для COVID-19. Часть из них незадолго до этого посещала Италию, где наблюдается вспышка коронавируса.

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