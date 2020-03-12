Лефкоша, , 09:11 — REGNUM Власти Турецкой Республики Северного Кипра приостанавливают все чартерные рейсы в страны в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 12 марта сообщил министр иностранных дел страны Кудрет Озерсай на своей странице в Twitter.

По его словам, запрет продлится до 1 апреля. Первоначально запрет касался лишь полетов из Германии, Франции и Италии.

Первый случай коронавируса был выявлен здесь 10 марта, у 65-летнего туриста из Германии.

Напомним, в настоящее время коронавирус распространился на более, чем 100 стран. От инфекции в мире уже скончались порядка 4 тыс. 300 человек, число зараженных приближается к 120 тыс.

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