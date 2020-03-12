Чебоксары, , 08:28 — REGNUM В Чувашии, как и в целом по стране, преобладает женское население. Оно составляет 53% от общей численности. При этом женщины более образованы, чем мужчины. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации ведомства, на начало 2020 года в Чувашии проживали 651 тыс. женщин, что составляет 53% от общей численности населения. Большая часть женщин является горожанками — 65%. Средний возраст женщин в республике составил 42 года, что на пять лет больше, чем средний возраст мужчин (37 лет).

В Чувашстате напоминают, что данные всероссийской переписи населения 2010 года свидетельствуют о более высоком образовательном уровне женщин: 62% женщин имели профессиональное образование, среди мужчин — 58%.

Что касается семейного положения, то 53% женщин в возрасте 16 лет и старше состояли в браке, а 20% никогда не были замужем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проживают 573 тыс. мужчин, в том числе 60% из них являются горожанами. Средний возраст мужчин в республике составил 37 лет. На вопрос о брачном состоянии 63% мужчин ответили, что женаты. 28% никогда не состояли в браке.

Напомним, в октябре 2020 года в РФ пройдёт 12-я по счёту всероссийская перепись населения. Первые итоги планируется подвести в декабре 2020 года.