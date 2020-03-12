Пекин, , 08:27 — REGNUM В Пекине сообщили о пяти новых случаев подозрения на заражение коронавирусом COVID-19, передает 12 марта муниципальная комиссия здравоохранения города.

Два подозрительных случая — среди приезжих из Италии, один — из Британии и один из Испании, сообщили в комиссии. Всего в городе насчитывается 29 подозрительных случаев, однако пока ни одного нового подтвержденного случая не выявлено.

По имеющимся данным, 435 подтвержденных случая COVID-19 выявлено в Пекине, 334 человека были выписаны из госпиталей по выздоровлению, восемь человек скончались. В 12 из 16 городских округов не было выявлено ни единого случая заражения уже две недели подряд.