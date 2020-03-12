Дакар, , 08:29 — REGNUM Африканский эксперт в сфере здравоохранения выразил свое недовольство в связи с предположениями о том, что страны континента не принимают адекватных мер по преодолению глобального кризиса в связи с коронавирусом и занижают число подтвержденных случаев заражения. Он сообщил о беспрецедентном уровне мобилизации против COVID-19 на континенте, а также о растущем запасе опыта, который используют для борьбы с распространением заболевания в Африке. Об этом передает ВВС Africa.

«Я счастлив и горжусь тем, что Африка сделала в этот раз, потому что обычно мы боремся с эпидемиями, когда они уже начались [у нас], но за это время мы подготовились», — сказал Амаду Салл, директор Института Пастера в Дакаре.

С начала вспышки заболевания институт подготовил 35 лабораторий по всему континенту для тестирования на COVID-19, как передают репортеры.

Некоторые международные эксперты и наблюдатели, однако, предполагают, что относительно небольшое количество случаев коронавируса в Африке может быть просто результатом плохой отчетности и относительно небольшого числа проведенных тестирований на вирус.

Например, в Нигерии выявлено более 200 человек, которые контактировали с итальянцем, у которого был зафиксирован первый случай заражения этим вирусом в западноафриканской стране, но до сих пор из них тестирование прошли только 33 человека.

Салл добавил, что представители органов здравоохранения африканских стран также многому научились в результате западноафриканского кризиса, вызванного лихорадкой Эбола в 2014 году, и создали критически важные сети связи и сотрудничества, направленные на сдерживание распространения вируса.

«Мы собрали целую группу людей, которые будут вместе работать над анализом образцов и подтверждением заражений, мы также собираемся воссоздать [генетическую] последовательность», — заявил Салл.

«И также очень важно, что мы собираемся провести исследование. Исследования абсолютно необходимы, потому что три месяца назад никто не знал об этом вирусе, поэтому понимание того, как он развивается в африканском контексте… абсолютно необходимо», — добавил он.