Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:22 — REGNUM Паводковая ситуация в Новокузнецке может оказаться очень серьёзной, заявил на пресс-конференции начальник отдела планирования, обучения и связи с общественностью управления по защите населения и территории города Владимир Кузнецов.

«У нас образовались большие запасы снега — в некоторых местах, там, где наши реки берут истоки, они в 1,6 раз больше нормативных, — уточнил он. — Второй фактор, который тоже влияет на величину подъёма воды — количество влаги в снегозапасах: если в прошлом году этот показатель был равен 65%, в этом году цифра доходит до 85. Также настораживающим фактором является прогнозируемая ранняя весна: в третьей декаде ожидается резкое потепление, соответственно — раннее вскрытие рек, которое может состояться приблизительно в конце марта. Плюс возможны проливные дожди. Вкупе всё это может привести к достаточно серьёзным последствиям».

По официальным данным, в зону возможного подтопления попадают более 2 тыс. строений, из них 1 653 жилые дома. В зоне паводка могут оказаться 4 668 человек, из них 969 детей, 171 маломобильных граждан.

По данным заместителя главы города по экономическим вопросам Ирины Прошуниной, своё имущество уже застраховал каждый пятый житель, проживающий в зоне возможного подтопления.