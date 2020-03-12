Москва, 12 марта 2020, 08:22 — REGNUM В Москве наблюдается нашествие енотов, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, передаёт 12 марта РИА Новости.
Сейчас в Центре реабилитации диких животных содержится уже десять особей.
Бурмистров отметил, что прогнозировал «енотонашествие» ещё в 2016 году из-за популярности зверьков среди москвичей. При этом природные условия в Москве отличаются от родных американских, и в естественных условиях животное не выживет. Некоторые еноты находят спасение в тёплых подвалах.
Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем енотов в Москве будет ещё больше.