Москва, , 08:22 — REGNUM В Москве наблюдается нашествие енотов, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, передаёт 12 марта РИА Новости.

Сейчас в Центре реабилитации диких животных содержится уже десять особей.

Бурмистров отметил, что прогнозировал «енотонашествие» ещё в 2016 году из-за популярности зверьков среди москвичей. При этом природные условия в Москве отличаются от родных американских, и в естественных условиях животное не выживет. Некоторые еноты находят спасение в тёплых подвалах.

Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем енотов в Москве будет ещё больше.