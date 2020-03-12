Пхеньян, , 08:21 — REGNUM Около 10 млн граждан Северной Кореи остро нуждаются в продовольственной помощи. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Согласно опубликованным данным, в помощи нуждаются 40% населения КНДР.

В докладе отмечается, что нехватка продовольствия связана с засухой. В период с января по март прошлого года в КНДР выпало 56,3 мм осадков, что является самым низким показателем с 1917 года.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) отнесла Северную Корею к числу стран, нуждающихся во внешней продовольственной помощи.

Всемирная метеорологическая организация — специализированное межправительственное учреждение Организации Объединённых Наций в области метеорологии. Основано в 1950 году. Является компетентным органом ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы Земли и её взаимодействия с океанами.