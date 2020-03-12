Амстердам, , 08:16 — REGNUM Национальный омбудсмен Нидерландов Рейниер ван Зютфен (Reinier van Zutphen) обратился с письмом к заместителю министра юстиции по вопросам беженцев Брукерс-Кнол. В своём письме он предлагает улучшить условия жизни для беженцев в Нидерландах. Ван Зютфен в частности предлагает выделять беженцам карманные деньги и предоставить им возможность самим готовить еду. По его словам, такие меры вызваны длительностью процедур в Службе иммиграции и натурализации, рассматривающей запросы на получение убежища.

Ван Зютфен пишет, что около 9000 беженцев дожидаются начала процедуры. У некоторых ожидание может затянуться на два года. Омбудсмен выразил свою обеспокоенность тем, что это вызывает среди беженцев неуверенность и беспокойство. До начала рассмотрения запроса о получении убежища беженцев не принимают в регулярные центры приёма. Всё это время они находятся во временных приёмных пунктах, где условия значительно хуже. Поэтому Ван Зютфен считает необходимым улучшение условий и приведение их в соответствие с условиями в регулярных пунктах приёма.

На деле это означает, что беженцы во временных пунктах приёма должны получить возможность самим готовить еду, участвовать в различных занятиях и изучать голландский язык. Кроме того, Ван Зютфен предлагает выделить им такие же денежные суммы, как и прочим беженцам. Это означает 12,95 евро в неделю на карманные расходы и и отдельную сумму на пропитание, размер которой зависит от количества членов семьи.