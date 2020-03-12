Москва, , 08:07 — REGNUM В Москве 12 марта ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает центр «Фобос».

"Столичный регион будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона, из-за чего в небе продолжат тесниться облака, не обойдётся без небольших очаговых осадков, ощутимо усилится ветер, а температурный фон на пять-шесть градусов превысит многолетнюю норму», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную погоду с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве поднимется до 8 градусов тепла, в Подмосковье — до 9 градусов. Скорость ветра не превысит 10 м/с.