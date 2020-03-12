Томск, , 08:06 — REGNUM Круглосуточная горячая линия по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции 12 марта начала работу в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Уточняется, что позвонившие получат консультацию по вопросам симптоматики и профилактики гриппа и ОРВИ. Тех, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран, познакомят с алгоритмом необходимых действий.

Телефон горячей линии — 8−800−350−8850. В обладминистрации подчеркнули, что звонок на указанный номер бесплатный.

Как сообщало ИА REGNUM, горячая линия по коронавирусу также работает в Хакасии.

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