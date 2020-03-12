Новосибирск, , 08:05 — REGNUM Сотрудники школ и детских садов Доволенского района Новосибирской области получили аванс за январь 2020 года с задержкой. За что были наказаны руководители этих образовательных и дошкольных учреждений, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

«В нарушение Трудового кодекса РФ работникам 29 учреждений образования несвоевременно произведена выплата аванса за январь 2020 года», — уточнили в ведомстве.

Директорам школ и заведующим детсадов были внесены представления об устранении нарушений законодательства. В отношении директоров школ возбуждены административные дела. Работникам выплачены проценты за задержку зарплаты.