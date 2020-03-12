Анкара, , 08:03 — REGNUM Власти Турции рекомендовали туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона в связи с распространением коронавируса, передаёт агентство Anadolu со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя.

По его словам, турецкое правительство готово оказать необходимую поддержку компаниям, работающим в туристической сфере. Организацию поездок в Турцию ведомство рекомендовало перенести с конца марта на конец апреля.

Днём ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый в стране случай заболевания коронавирусом.

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