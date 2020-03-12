Маунтин-Вью, США, , 07:59 — REGNUM Видеосервис YouTube позволит некоторым создателям видеоконтента монетизировать ролики, в которых обсуждается ситуация с коронавирусом. Об этом 12 марта сообщил портал Engadget.

Представитель YouTube Сьюзан Войчицки сообщила в письме, адресованном авторам контента, что платформа готовится выпустить обновление политики, связанное с монетизацией. Ожидается, что изменения будут опубликованы «в ближайшие недели».

Сначала YouTube блокировал все видео, в которых обсуждалась ситуация с коронавирусом, в рамках своей политики, касающейся спорных или деликатных тем. Впоследствии администрация сервиса объявила, что поскольку вопрос является по-настоящему важным в существующей повестке, то она предоставит возможность проверенным авторам выпускать соответствующий контент.

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