Оренбург, , 07:55 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 12 марта, должна завершиться работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию на реставрацию музея-квартиры Юрия и Валентины Гагариных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Таким образом, в очередной раз музей-квартира окажется закрытой в День космонавтики. За один месяц отреставрировать историческое здание специалисты не успеют, поскольку предстоит проверка проектной и сметной документации, а затем собственно ремонт объекта.

Стоит отметить, здание, где расположена музей-квартира Гагарины, признали аварийным в 2016 году. Все 358 экспонатов переданы на хранение в фонды Музея истории города. В 2017 году музей-квартиру Гагариных передали в муниципальную собственность.

После обследования здания в 2019 году проведены противоаварийные работы, в ходе которых обнажились дополнительные проблемы. Выяснилось, что стена, выходящая во двор, внутри прогнила, ее необходимо перебирать и восстанавливать.

Добавим дом № 35 по ул. Чичерина в Оренбурге является объектом культурного наследия регионального значения «Серия жилых домов. Конец XIX в. Кирпичный стиль».

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