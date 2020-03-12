Казань, , 08:04 — REGNUM В столице Татарии 19 марта состоится студенческий весенний бал. Планируется, что в нём примут участие 200 студентов из десяти высших учебных заведений. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Студенты готовились к выступлению с февраля: посещали танцевальные уроки, мастер-классы по актерскому мастерству и изготовлению масок от актёров и мастеров театра имени Галиаскара Камала.

Зрители увидят интерактивную программу, которая перенесёт их в XVII век. На балу пары станцуют мазурку, полонез, венский и медленный вальсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Казани прошел финал Национального конкурса «Краса студенчества России» для профессиональных образовательных организаций. На участие в проекте было подано более 70 заявок.

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