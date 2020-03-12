Афины , , 07:54 — REGNUM Скончался первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа в Греции, сообщает пресс-служба греческого минздрава.

Сообщается, что пациентом был 66-летний мужчина, который вернулся на территорию Греции после паломничества в Израиль и Египет в конце февраля. Отмечается, что у мужчины и до этого были проблемы со здоровьем. Также сообщается, что в настоящее время в Греции подтверждено 99 случаев заболевания COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 марта в Греции число зараженных коронавирусом нового типа достигло 84 человек. Тогда 56 случаев заражения были связаны с паломнической поездкой граждан Греции в Израиль и Египет.

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