Абакан, , 07:47 — REGNUM Власти Хакасии прокомментировали ситуацию с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 12 марта в правительстве региона, ситуация на территории республики остаётся стабильной.

Случаев заболевания коронавирусом в Хакасии не зарегистрировано. С января организовано наблюдение за 45 туристами, вернувшимися в Хакасию из Ирана, Китая, Кореи и Италии. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются семь человек.

В республике имеются тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, заверили в минздраве Хакасии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции.

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