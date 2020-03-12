Москва, , 07:46 — REGNUM Всероссийское общество охраны природы предлагает создать в России должность омбудсмена по вопросам экологии, передаёт 12 марта RT со ссылкой на письмо, адресованное министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

По мнению авторов письма, экологические омбудсмены должны появиться в 12 макрорегионах. Предполагается, что такой подход позволит повысить эффективность выполнения задач нацпроекта «Экология».

«Предложение может помочь как улучшению качества жизни и экологического самочувствия россиян на местах, так и усилению нарративной экологической инициативы в субъектах страны», — объяснили авторы инициативы.

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