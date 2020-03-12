Оренбург, , 07:41 — REGNUM В Оренбургской области предприниматель из Бугуруслана обжалует приговор, который вынесен по факту дачи взятки сотруднику УФСБ. Бизнесмен посчитал решение суда слишком суровым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

Апелляционную жалобу Оренбургский областной суд рассмотрит 16 марта.

По данным правоохранителей, предпринимателя задержали с поличным в 2018 году. Он передавал 300 тыс. рублей начальнику подразделения УФСБ России по Оренбургской области с целью решить вопрос о прекращении проверки, которую в отношении него инициировало УФСБ,

Суд первой инстанции признал коммерсанта виновным в даче взятки и назначил наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, бизнесмен оштрафован на 3 млн рублей.