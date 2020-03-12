Бангкок, , 07:43 — REGNUM Заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 11 жителей Таиланда. Об этом представители минздрава королевства сообщили на пресс-конференции 12 марта.

Как следует из заявления представителя здравоохранения королевства Сукхума Канчанапимая, все новые случаи были выявлены у граждан Таиланда, присутствовавших на одной вечеринке с заражённым коронавирусом «человеком из Гонконга», который уже выехал из страны.

С учётом новых заболевших, число инфицированных коронавирусом в Таиланде достигло 70 человек, один человек погиб. Вылечились от опасной инфекции 35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическое управление Таиланда 11 марта опровергло информацию об отмене безвизового режима для российских граждан в связи с коронавирусом.

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