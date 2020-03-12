Прокопьевск, Кемеровская область, , 07:39 — REGNUM Четвёртым городом Кемеровской области, удостоенным звания «Город трудовой доблести и воинской славы», стал Прокопьевск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Знак «Город трудовой доблести и воинской славы» главе Прокопьевска Андрею Мамаеву вручил губернатор региона Сергей Цивилёв во время выездного заседаниия.

«Прокопьевск по праву это заслужил. В годы Великой Отечественной войны более 17 тысяч прокопчан отправились на фронт, — отметил Цивилёв. — На шахтёров легла ответственная задача — снабжать углем металлургические заводы Сибири и Урала, коксохимическую промышленность».

Прокопьевск принял девять эвакуированных предприятий. Здесь располагались семь эвакогоспиталей.

Напомним, ранее почётный знак «Город трудовой доблести и воинской славы» получил город Белово.

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В администрации правительства рассказали, что до Дня Победы такие же знаки получат Ленинск-Кузнецкий и Анжеро-Судженск.

К каждому знаку прилагаются 25 млн рублей. Они пойдут по реконструкцию объектов трудовой доблести и воинской славы, а также обустройство памятных мест.

Отметим, областной закон о звании «Город трудовой доблести и воинской славы» принят Законодательным собранием Кузбасса по инициативе губернатора в марте 2019 года. В тот же году звание было присвоено Кемерову и Новокузнецку.