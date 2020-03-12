Токио, , 07:33 — REGNUM Общее число зараженных коронавирусом нового типа в Японии достигло 624 человек, исключая заболевших на круизном лайнере Diamond Princess, сообщает пресс-служба японского минздрава.

Большинство случаев заболевания по-прежнему приходится на префектуру Хоккайдо — там заражены коронавирусом 118 человек. Также число умерших от заболевания COVID-19 в стране составило 22 человека. Отмечается, что 40 пациентов находятся в критическом состоянии, они подключены к системе искусственной вентиляции легких.

Со времен начала эпидемии в Японии из больниц были выписаны 475 человек. Их состояние оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что подготовка к летней Олимпиаде в Токио продолжится, несмотря на объявление ситуации с COVID-19 пандемией. Он добавил, что пока в Японии не зафиксировано взрывного роста заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Японии: статус пандемии не остановит подготовку к Олимпиаде