Казань, , 07:59 — REGNUM В целях предупреждения и ликвидации инфекционных заболеваний, гриппа, ОРВИ и коронавируса в общественном транспорте Казани будет усилен дезинфекционный режим. Как сообщают в мэрии города, для дезинфекции будут использовать бактерицидные облучатели, диспенсеры для обработки рук антисептиками.

Перевозчиков обязали проветривать, проводить влажную уборку и дезинфекцию всех поверхностей салона после рабочей смены и высадки пассажиров. Сами работники общественного транспорта должны носить маски, регулярно измерять температуру и не выходить на работу при первых симптомах вирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство московского транспорта усилило меры санитарной безопасности.

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