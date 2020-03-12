Орск, Оренбургская область, , 07:32 — REGNUM В Оренбургской области бывший начальник одного из подразделений АО «Механический завод» обвиняется в получении коммерческого подкупа в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах.

По версии следствия, экс-начальник отдела обеспечения материальными ресурсами предприятия предлагал содействие и обеспечение условий гарантированной победы в аукционах компаниям, которые поставляли на завод материальные технические ресурсы. От одной фирмы заводчанин получил более 70 тыс. рублей.

Силовики считают, что случай подкупа не единичный. Становятся известными факты коммерческого подкупа и от других фирм-партнеров механического завода, которым помогал экс-начальник.