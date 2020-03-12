Пекин, , 07:24 — REGNUM Китай за 2019 год высадил 7,07 млн га лесов в рамках государственного проекта озеленения и восстановления экологии страны, сообщили 11 марта в Национальной комиссии озеленения КНР.

Частично в проекте приняли участие общественные деятели и добровольцы. Более 500 млн человек приняли участие в проекте высадки виртуальных деревьев, запущенном в рамках специального приложения мобильной системы платежей Alipay.

Проект поощряет всех, кто пользуется экологически чистым транспортом вроде электромобилей или велосипедов, посадкой виртуальной деревьев. Если участник достаточно усерден и его деревья растут, то организаторы в награду высадят настоящие деревья.

Всего 39 тыс. га деревьев было высажено по всей стране в рамках проекта. Китай также восстановил в общей сложности 1,75 млн га больных лесов по всей стране и улучшил 3,15 млн га деградировавших лесов.