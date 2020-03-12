Орск, Оренбургская область, , 07:22 — REGNUM В Орске Оренбургской области семейная пара, вернувшаяся домой из Италии, попала на карантин. Мужчина находится дома, а женщина госпитализирована с признаками ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

У супругов взяты анализы на коронавирус, ожидаются результаты. В целом на территории области на сегодняшний день под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 39 человек. Кроме того, в больнице находится один человек (Орск). Все эти граждане оказались под наблюдением после визита в Китай, Иран, Корею и Италию.

По данным Роспотребнадзора, ни одного случая коронавируса с января 2020 года в регионе не выявлено.