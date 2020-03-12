Красноярск, , 07:21 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин вручил семье ветеранов — Ивану Викторовичу и Нине Семёновне Каликулиным — юбилейные медали к 75-летию Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Семья ветеранов из Красноярска Пресс-служба администрации Красноярска

Супруги Каликулины — коренные красноярцы. Вскоре они отметят 70-летие со дня свадьбы.

Ивана Викторовича призвали в армию в 1943 году. В воинской части в Канске он занимался подготовкой стрелков и пулемётчиков, которых затем отправляли на фронт.

Нина Семёновна во время войны работала санитаркой в госпитале, куда привозили тяжелораненых.

В мирное время Иван Викторович работал на заводе, его супруга преподавала химию в школе.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в Бурятии вручил 11 ветеранам юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

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