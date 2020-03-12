Новосибирск, , 07:13 — REGNUM У новосибирского городского предприятия по вывозу мусора «Спецавтохозяйство» (САХ) не складываются отношения с региональным оператором. «Экология-Новосибирск» не признает некоторые объёмы работ МУПа и не оплачивает их. В ситуации решили разобраться депутаты горсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным САХ, долг регионального оператора — почти 100 млн рублей.

«Сегодня финансово-экономическое состояние предприятия неудовлетворительное, — подчеркнул председатель постоянной комиссии совета депутатов по городскому хозяйству Новосибирска Игорь Кудин. — Это прежде всего связано с тем, что не в полной мере ведутся расчёты регионального оператора с муниципальным унитарным предприятием «Спецавтохозяйство».

Депутаты намерены обратиться к председателю горсовета c просьбой направить письмо на имя губернатора. По мнению парламентариев, ситуацию с расчётами необходимо отрегулировать, иначе «Спецавтохозяйство» окажется в сложной экономической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» заявил, что транспортирование мусора на территории области находится под пристальным вниманием.

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