Ирвайн, США, , 06:48 — REGNUM Ведущий cценарист Overwatch Майкл Чу, проработавший в Blizzard более 20 лет, покидает компанию. Об этом 12 марта сообщил журнал PC Gamer.

Он опубликовал прощальное письмо на своей странице в Twitter, сообщив, что когда он впервые прошёл в двери офиса Blizzard Entertainment 20 лет назад, то его мечтой было помогать делать игры, на которые он потратил «бесчисленные часы своей жизни».

«Мне посчастливилось рассказать истории об этих удивительных вселенных и помочь воплотить их в жизнь. И мне посчастливилось познакомиться и пообщаться со страстным мировым сообществом, которое играло в наши игры», — написал Чу.

Сценарист не раскрыл свои планы, однако дал понять, что он и далее хотел бы «рассказывать эти истории и строить миры» в рамках индустрии видеоигр.

Компания Blizzard заявила, что она благодарна Чу за вклад в её развитие и отметила, что его уход не повлияет на разработку Overwatch 2.

Поимеющейся информации, Майкл Чу начал сотрудничать с Blizzard ещё в качестве тестера Diablo 2: Lord of Destruction. Впоследствии он «вырос» до ведущего сценариста одного из главных проектов компании.

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