Курган, , 06:43 — REGNUM Курганец снял фильм о «фекальном озере» в Кетовском районе. Видео размещено на платформе «Ютуб» и в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Данное «фекальное озеро» расположено рядом с садоводческим товариществом и в километре от реки Пикушка. В кадр попали ассенизаторские грузовики, сбрасывающие жидкие отходы в водоём. Автор видео утверждает, что пруд пополняется нечистотами с 70-х годов прошлого века.

В департаменте природных ресурсов Курганской области порталу 45.ru пояснили, что пруд-накопитель Чаша используются для слива жидких бытовых отходов временно до строительства очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Кетово, которые по решению суда должны появиться в до 31 декабря 2020 года.