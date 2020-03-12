Сан-Франциско, США, , 06:52 — REGNUM Работать дистанционно из дома обязала всех своих сотрудников компания Twitter. О введении запрета на работу в офисах по всему миру из-за риска заражения новым коронавирусом компания объявила на своём сайте 11 марта.

«Мы понимаем, что это является беспрецедентным шагом, но сейчас наступили беспрецедентные времена», — говорится в заявлении Twitter.

В тексте отмечается, что компания продолжит прилагать все возможные усилия для поддержки сообщества Twitter.

«Настоятельная рекомендация» сотрудникам переходить на дистанционный режим работы была дана всем сотрудникам компании ещё 2 марта. Вводимая мера, по мнению руководства Twitter, является её логическим продолжением, переводящим рекомендацию в обязательную норму.