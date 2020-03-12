Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Сотрудник штаба американского сенатора от штата Вашингтон Марии Кантуэлл заболел коронавирусом COVID-19, 11 марта сообщает газета Politico.

По данным издания, сенатор уже приняла решение закрыть свой офис в Вашингтоне на этой неделе, а сотрудников штаба перевести на удаленную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в США в столичном округе Колумбия был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В США около 300 пассажиров покинули лайнер, где был выявлен коронавирус