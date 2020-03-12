Новосибирск, 12 марта 2020, 06:25 — REGNUM Студенты Новосибирского государственного университета разработали мобильное приложение Happ Cor — для анонимной эмоциональной поддержки.
Оно соединяет в себе анонимный геочат, форум и индекс настроения в режиме реального времени.
«Цель приложения — дать людям возможность легко и быстро высказаться без предрассудков и оглядок на общественное мнение. У нас нет лайков и рейтингов — всё пользователи находятся в равном положении. Карта показывает распределение настроения прямо сейчас», — рассказал один из разработчиков Вячеслав Карнаев.
Приложением уже пользуются жители Новосибирска, Бердска, Академгородка, посёлков и сёл Новосибирской области.