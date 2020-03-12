Челябинск, , 06:23 — REGNUM В Челябинске под домашний арест отправлен один из бывших следователей МВД России. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мера пресечения была избрана 4 марта, решение принял Центральный райсуд. Под домашним арестом экс-силовик пробудет 23 дня.

В СКР журналистам заявили, что пока не в курсе произошедшего. А издание также отмечает, что бывший силовик ранее уже попал под суд в связи с фальсификацией доказательств по одному из уголовных дел и халатностью. Свою вину он отрицает.