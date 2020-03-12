Аккра, , 06:11 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо распорядился выделить $100 млн на борьбу с распространением коронавируса нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».

"Эти средства пойдут на расширение инфраструктуры, закупку материалов и оборудование, а также на информирование населения», — заявил он.

Акуфо-Аддо подчеркнул, что стране необходимо быть готовой дать отпор инфекции в случае вспышки заболевания COVID-19. Отмечается, что в Гане проверили 40 человек на наличие коронавируса нового типа, однако по результатам анализов его не выявили.