Новосибирск, , 06:02 — REGNUM На сайте управления Роспотребнадзора по Новосибирской области появилась информация о том, какие семь шагов нужно предпринять для профилактики новой коронавирусной инфекции.

В ведомстве советуют воздержаться от посещения общественных мест; использовать в общественных местах одноразовую медицинскую маску; избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми с видимые признаки ОРВИ; мыть р уки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы и контактов с посторонними людьми; дезинфицировать гаджеты и оргтехнику; по возможности ограничить тесные объятия и рукопожатия при приветствии; пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в новосибирской области отменили проведение фестиваля «Крымская весна».

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