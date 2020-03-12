Москва, , 06:10 — REGNUM В четверг, 12 марта, в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +6… +8 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 13 марта в Москве будет облачно, дождь, +2… +4 °С.

Ветер юго-западный, западный 6−12 м/с, порывы до 17−20 м/с. В связи с сильным ветром в Москве и Подмосковье введён жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +4… +9 °С днём и 0… +5 °С ночью.

В пятницу, 13 марта, днём в столице ожидается +5… +7 °С. По области +3… +3 °С. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °С.