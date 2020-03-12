Екатеринбург, 12 марта 2020, 05:54 — REGNUM На Урале стартовал конкурс «Лучшая медицинская сестра Екатеринбурга». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Лучшую медицинскую сестру выберут жители мегаполиса, которые смогут проголосовать на информационном портале Екатеринбурга до 10 апреля. В конкурсе примут участие до пяти медсестёр от каждого муниципального медицинского учреждения.
Итоговое решение примет городской медицинский совет в апреле.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила 2020 годом медицинской сестры.