Биробиджан, , 06:05 — REGNUM Глава Биробиджана распорядился убрать с улиц города рекламные баннеры компаний, оказывающих ритуальные услуги, сообщили корреспонденту в пресс-службе ИА REGNUM мэрии города.

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Соответствующее совещание он провёл с представителями ритуального бизнеса и владельцами рекламных конструкций. Глава города Александр Головатый отметил, что подобного взгляда придерживается и врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, которому поступает множество обращений со стороны граждан, недовольных постоянным напоминанием о смерти.

«Биробиджанцы считают недопустимым, чтобы в самом центре города им на каждом шагу напоминали о неизбежном. Это просто неуместно. Я прекрасно понимаю наших горожан. Прошу вас в кратчайшие сроки убрать все «тематические» похоронные рекламные конструкции», — сказал глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орле полиция задержала фигурантов дела о «кладбищенской мафии» и рассказала об этом общественности.