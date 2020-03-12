Москва, , 05:41 — REGNUM Больше всего жителей России за последний год интересовали вопросы об отдыхе в Турции, рентабельности дорогих магазинов и запретах в христианстве, передают 12 марта «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Кью».

Первое место в списке вопросов занял «Что взять с собой в Турцию?» — им интересовались 18 млн раз. «Как поддерживают рентабельность дорогие магазины, если вечно никого нет?» хотели выяснить 1,5 млн раз. Третьим по популярности стал вопрос «В исламе запрещен алкоголь, евреи не едят свинину. А что запрещено есть или пить у христиан?» с 1 млн просмотров.

Отмечается, что в пятёрку самых популярных вошли вопросы о грехах в Содоме и Гоморре и причинах смены милиции на полицию. Всего на «Яндекс.Кью» жители России задали более 274 тыс. вопросов, получив на них более 1,27 млрд ответов.

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