Ухань, Китай, , 05:37 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в эпицентре эпидемии китайской провинции Хубэй упало до однозначных показателей, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, все новые случаи заражения в провинции приходятся на ее столицу город Ухань. Из десяти новых смертей в регионе семь приходятся на Ухань. Согласно последним данным, всего число заразившихся в регионе, наиболее сильно пострадавшем от эпидемии в Китае, достигло 67 781 человека.

При этом, в 16 города и округах провинции Хубэй за исключением Уханя в течение семи дней подряд не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Кроме того, за прошедшие сутки 1242 человека покинули госпитали региона по выздоровлению, а общее число выздоровевших в регионе достигло 50 298 человек.