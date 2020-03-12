Гонконг, Китай, , 05:30 — REGNUM Власти Китая отчитались по числу заразившихся новым коронавирусом за пределами материковой части Китая, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, на конец суток 11 марта в специальном административно районе Китая Гонконг было зафиксировано 129 подтверждённых случаев заражения коронавирусом с момента начала эпидемии. Число жертв вируса достигло трех человек.

В Макао выявлено всего 10 подтвержденных случаев и 48 случаев зарегистрировано на Тайване, включая одного скончавшегося. В общей сложности 67 пациентов в Гонконге, 10 в Макао и 17 на Тайване были выписаны из больниц после выздоровления.

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