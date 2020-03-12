Джорджтаун, , 05:28 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Гайане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента страны.

Сообщается, что зараженной оказалась 52-летняя гражданка страны, недавно совершившая поездку в Соединенные Штаты. При возвращении в Гайану ей потребовалась медицинская помощь, 5 марта ее госпитализировали. Уже 11 марта она скончалась от осложнений.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта первые три случая заражения коронавирусом были выявлены на Кубе. Заболевшими COVID-19 оказались туристы, прибывшие из Италии. Их изолировали, состояние итальянцев оценивается как стабильное.

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