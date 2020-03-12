Новосибирск, , 05:26 — REGNUM В Новосибирске в ближайшее время потеплеет. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 12 по 15 марта в городе днём воздух прогреется до +3 °С.

Сегодня ночью, 12 март, в Новосибирске будет ещё морозно — до — 9 °C, в пригороде до — 15 °C. Но уже днём ожидается до +2 °С, небольшой снег, на дорогах — гололедица.

В пятницу, 13 марта, ночью до — 8 °C, днём до +2 °С, ветер юго-западный 3−8 м/с, без осадков.

В субботу, 14 марта, ночью до — 7 °C, днём до +3 °С. В воскресенье, 15 марта, ночью до +2 °С, днём до +3 °С, небольшой снег.