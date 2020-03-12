Пекин, , 05:22 — REGNUM Власти Китая зафиксировали за прошедшие сутки 15 новых подтвержденных случая заражения новым коронавирусом и еще 11 смертей от него, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

Среди всех смертей, 10 приходится на провинцию Хубэй — эпицентр эпидемии и одна на провинцию Шэньси, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения. Еще 33 человека находятся под подозрением на заражение. В общей сложности 1318 человек были выписаны из больниц Китая по выздоровлению от вируса, а число тяжелых случаев протекания болезни снизилось на 235 до 4257.

Общее число подтвержденных случаев заражения на материковой части Китая достигло 80 793 случаев, включая 14 831 пациента, которые до сих пор проходят лечения в госпиталях. Число выздоровевших пациентов достигло 62 793 человека.