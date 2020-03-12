Тюмень, , 05:19 — REGNUM В Тюменской областной думе на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению депутат Владимир Пискайкин поинтересовался у начальника регионального УМВД Леонида Коломийца, как в период обвала рубля полицейские собираются охранять богатых людей. Об этом сообщает портал «Наш город».

«Как богатых будем охранять? Ну, куда пойдут грабить? Не бедных же», — уточнил парламентарий.

Леонид Коломиец отметил, если у богатого человека есть повод для беспокойства, то он может обратиться к охранным предприятиям.

Напомним, вечером 10 марта 2020 года в Подмосковье было совершено вооружённое ограбление дома заместителя губернатора ЯНАО Альбины Свинцовой. В СМИ сообщается, что из коттеджа вынесли сейф с 200 тысячами евро.

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