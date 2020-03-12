Омск, , 05:06 — REGNUM В Омской области ветеранам Великой Отечественной войны помогут восстановить утраченные документы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Горячую линию по вопросам выдачи удостоверений организовал областной минтруд. Предъявив необходимые документы, ветераны смогут получить выплаты ко Дню Победы.

Кроме того, для ветеранов и их сопровождающих в период празднования 75-й годовщины Великой Победы — с 3 по 12 мая — будет действовать бесплатный проезд по Омской области.

Напомним, в Омской области в настоящее время проживают 10,6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Более 500 из них — инвалиды и участники войны.

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