Сеул, , 05:00 — REGNUM Новых 114 случаев заболевания COVID-19 было выявлено в Южной Корее за прошедшие сутки. Таким образом общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 7869 человек, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что этот показатель — 114 случаев за сутки — является самым низким в Южной Корее за прошедшие две недели. При этом в результате болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в стране скончались 66 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта китайский Гонконг отправил в Южную Корею более 50 тысяч медицинских масок. Эту гуманитарную помощь собрала Ассоциация южнокорейцев в Гонконге.