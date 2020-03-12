Канберра, , 04:46 — REGNUM Голливудский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом. Об этом актер сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы с Ритой сейчас находимся в Австралии. Мы сдали анализ на коронавирус, и он дал положительный результат», — сообщил Хэнкс.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11 марта число заболевших COVID-19 в Австралии достигло 112 человек. Большая часть зараженных коронавирусом нового типа приходится на штат Новый Южный Уэльс — 60 человек. Отметим, что власти Австралии намерены выделить $2,4 млрд на борьбу с распространением новой инфекции.

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